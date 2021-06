Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ILQUADROPORDENONE E UDINE La Regione è ai vertici d'Italia quanto a ventenni con almeno la prima dose del vaccino. La Campania, il Friuli Venezia Giulia e l'Umbria sono infatti le regioni che hanno somministrato il maggior numero di dosi di vaccino in Italia ai giovani tra i 20 e i 29 anni, coprendo rispettivamente il 26,1%, 21,8% e 21,3% di questa fascia di popolazione. È quanto emerge dai dati sulle vaccinazioni in Italia. In questa...