Regione a caccia di dipendenti: concorsi per 26 posti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

AMMINISTRAZIONETRIESTE Regione a caccia di dipendenti. Per la precisione si tratta di 26 posizioni aperte: 12 posti per specialista amministrativo economico (categoria D) e 14 per assistente amministrativo economico (categoria C). Il 21 marzo scorso sono stati, infatti, pubblicati sul Bur due concorsi per assunzioni a tempo pieno e determinato presso l'Amministrazione regionaleDODICI POSTII 12 posti aperti sono legati ad esigenze di programmazione e progettazione comunitaria: il contratto di lavoro avrà la durata di due anni, salva la...