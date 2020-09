L'IPOTESI VOTO

UDINE Anche Palazzo D'Aronco è al lavoro per valutare spazi alternativi alle scuole per i seggi elettorali, ma la soluzione non è semplice. Con l'avvio delle attività formative il 16 settembre e il referendum pochi giorni dopo (il 20 e il 21) il rischio è che gli istituti riaprano, dopo mesi, per poi chiudere di nuovo per ospitare le votazioni. Sul tema, proprio ieri la consigliera del Pd Cinzia Del Torre, ha consegnato le 240 firme raccolte in meno di tre giorni attraverso una petizione online. «Una petizione spiega l'esponente dem - che chiede di non chiudere le scuole cittadine per l'apertura dei seggi elettorali. Sono molti i Comuni, grandi e piccoli, nella nostra Regione e in altre parti d'Italia, che hanno deciso di utilizzare spazi diversi dalle aule scolastiche per i seggi elettorali. Ci auguriamo che anche la Giunta di Udine si impegni per cercare spazi adeguati».

La stessa Del Torre ha proposto alcune alternative, come palestre, centri sportivi, sale teatrali o di circoscrizione, che, essendo più ampie garantirebbero anche una maggiore sicurezza sulle misure anti-Covid. Ed è proprio alle palestre che l'assessore comunale all'Istruzione Elisa Asia Battaglia sta pensando come opzione: non mancano, però, le difficoltà. «Ci sto lavorando ha spiegato Battaglia - dato il grosso problema di avvertire gli elettori del cambio di seggio, all'inizio propendevamo per mantenere le sezioni nelle scuole. Ora vorrei valutare se si riescono a spostare nelle palestre degli istituti. Uno dei nodi è che i pavimenti sono di parquet e quindi non si potrebbe entrare con le scarpe, senza contare che ci sono normative cui i seggi elettorali devono sottostare, tra le quali la presenza di cabine per garantire il voto segreto e non tutte le palestre lo permettono. In passato ha continuato l'assessore - mi dicono che gli spostamenti delle sezioni hanno causato non poche polemiche tra gli elettori e noi dobbiamo garantire il diritto di voto. Faremo comunque una valutazione con i colleghi, in particolare con l'assessore Ciani (delegato ai Servizi Demografici, ndr)».

Per Udine, si tratterebbe di spostare 98 sezioni, che allo stato attuale sono nelle scuole.

PRE E POST ACCOGLIENZA

Il Comune di Udine punta a farli partire in tempo per il momento in cui si avrà l'attività didattica completa: «Non abbiamo ancora ricevuto tutti gli orari definitivi da parte dei dirigenti scolastici e questo comporta dei problemi ad attivare i servizi ha spiegato Battaglia - Alcuni istituti iniziano il tempo pieno il 26 settembre, altri a metà ottobre. Si tratta di servizi a supporto dell'attività didattica e quindi sono legati a essa: dobbiamo per forza sapere come è organizzata per poter dare il via alla pre e alla post accoglienza. Non dò la colpa ai dirigenti ha spiegato - anche loro sono in difficoltà non sapendo ancora l'organico. A pochi giorni dall'avvio della scuola sono ancora troppi i punti di domanda».

Buone notizie, invece, per quanto riguarda gli spazi ricavati per le nuove aule: i traslochi saranno terminati entro venerdì prossimo.

IL NODO SANITARIO

Una delle questioni ancora da definire è quella dei protocolli da utilizzare per evitare contagi o intervenire in caso di sospetto caso di coronavirus. «Oggi (ieri, ndr) abbiamo avuto una riunione con il Dipartimento di prevenzione e i dirigenti scolastici ha continuato l'assessore - ci aggiorneremo la prossima settimana con un gruppo ristretto, per lavorare più velocemente, e studiare un protocollo quanto più possibile univoco per tutti gli istituti comprensivi, che definisca regole chiare e precise. Purtroppo, le linee guida e le indicazioni del Comitato tecnico scientifico sono abbastanza generali e abbiamo bisogno di una definizione più puntuale, a partire da quali devono essere considerati sintomi da sospetto Covid alle indicazioni su come comportarsi in caso di positività. Si spera comunque in una forte collaborazione con i genitori, che non mandino, ad esempio, i figli a scuola con la febbre. Inoltre, ogni scuola deve avere uno spazio per un eventuale isolamento per i casi sospetti e un referente Covid, che seguirà una formazione, come previsto dall'Iss, per mettere in pratica la procedura in caso di contagio».

Alessia Pilotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA