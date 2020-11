OCCUPAZIONE

UDINE Quasi quattromila contratti firmati da destinatari del reddito di cittadinanza in Fvg, di cui 1.600 in provincia di Udine. A sventolare il dato sono i portavoce alla Camera del M5S. «In Friuli Venezia Giulia sono stati complessivamente 3.949 i percettori di Reddito di Cittadinanza firmatari di almeno un contratto di lavoro. Nello specifico, secondo i dati diffusi da Anpal Servizi, parliamo in tutto di 591 stipule contrattuali nell'ex provincia di Gorizia, 771 in quella di Pordenone, 1.622 in quella di Udine e 965 nell'UTI Giuliana. Si tratta naturalmente dei percettori occupabili, ovvero degli adulti tenuti a firmare un Patto per il Lavoro e che, nei comuni della nostra regione, risultano essere 9.954. Alla data del 31 ottobre 2020, sono 2.139 i rapporti di lavoro in corso per i beneficiari di Rdc in Fvg», dichiarano in una nota i Portavoce alla Camera del MoVimento 5 Stelle, Luca Sut e Sabrina De Carlo.

Come dichiarato dall'Associazione Svimez nel suo Rapporto, proseguono, «durante il lockdown il reddito di cittadinanza ha avuto un ruolo e un'importanza incredibili, offrendo un salvagente contro la povertà in ogni regione italiana evitando incontrollabili tensioni sociali dovuti alle restrizioni e stimolando decine di migliaia di persone nella ricerca di una nuova occupazione. Con il Reddito di cittadinanza e le prime azioni di potenziamento dei Centri per l'Impiego attraverso il contributo dei navigator, abbiamo raggiunto risultati apprezzabili e su questa strada dobbiamo proseguire. Per il rifinanziamento del reddito di cittadinanza ci sono pronti 4 miliardi in legge di bilancio, ma occorre renderlo ancora più efficace e inclusivo. Allo stesso modo, serve un'accelerazione sul fronte delle Politiche attive, per le quali sono già previsti importanti investimenti in termini di formazione e riqualificazione dei lavoratori, grazie a nuove risorse che si aggiungono al fondo nuove competenze, voluto dal ministero del lavoro».

