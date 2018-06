CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RECUPEROUDINE La contrarietà al Centro commerciale nell'ex Dormisch? Solo propaganda elettorale. Uno dei primi attacchi al nuovo esecutivo arriva direttamente dall'esterno del consiglio comunale. Il Patto per Udine, infatti, non ha apprezzato l'uscita di Alessandro Ciani, assessore all'Edilizia privata. Al centro della polemica, l'ex Dormisch: in campagna elettorale, il sindaco si era detto contrario all'ipotesi di costruire un supermercato in quell'area (superficie di 1.244 mq. più altri 500 per la logistica), un'ipotesi nata da iniziativa...