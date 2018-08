Recupero del Peep Est, l'ennesima beffa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE Correva l'anno 2000, quando un gruppo di persone pensò che era il momento di vivacizzare il quartiere e di farlo conoscere per ciò che era, non per ciò che poteva sembrare. È nato così Robis di une volte, la fiera mercato dell'usato, dell'hobby e del collezionismo che ogni seconda domenica del mese attira espositori e frequentatori anche da fuori i confini cittadini. Organizzata dall'Associazione sportiva dilettantistica- culturale ricreativa Selena di Udine, la fiera si svolge nell'area esterna del centro polifunzionale di...