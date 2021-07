Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PROGETTOUDINE Riappropriarsi di uno spazio verde, rigeneralo e riaprirlo alla comunità. È il progetto che un gruppo di giovani professionisti, la Fronda Urbana, sta portando avanti in quello che era il Parco Robinson, 1.200 metri quadrati lungo via Planis chiusi da anni e in stato di abbandono, considerati strategici per la presenza della pista ciclabile e la stazione di bikesharing. «Fronda Urbana si legge -, è impegnata nel recupero...