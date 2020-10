LA SITUAZIONE

UDINE Doppio record nelle ultime 24 ore in Friuli Venezia Giulia: a fronte di ben 6.030 tamponi effettuati sono spuntati 182 nuovi casi di contagi da Covid-19 in Friuli Venezia Giulia. Si tratta dei dati più alti registrati dall'inizio della pandemia. Continua a preoccupare anche l'abbassamento dell'età delle persone contagiate, con altri due neonati risultati positivi.

I DATI DI GIORNATA

A livello territoriale il maggior incremento arriva dal Friuli e da Trieste con 67 casi rispettivamente, poi il Pordenonese con 25 e l'isontino con 22, ai quali si aggiungono 28 persone da fuori regione. Il tasso di positivi su tamponi è del 3,01% complessivo, su nuovi casi invece del 7,40%. L'indice di riproduzione del virus, elaborato dall'istituto superiore di sanità è salito a 1,24, rispetto all' 1,09 della settimana scorsa. Negli ultimi giorni gli asintomatici sono stati il 38%, tutti gli altri hanno segnalato sintomi, anche se nella maggior parte dei casi di lieve entità. Le persone risultate positive al virus in regione dallo scorso febbraio ammontano in tutto a 5.792, di cui: 1.939 a Trieste, 1.977 a Udine, 1.239 a Pordenone e 609 a Gorizia, alle quali si aggiungono 28 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione sono 1.574 (+151). Salgono a 11 i pazienti in cura in terapia intensiva (+1) e a 28 i ricoverati in altri reparti (+1). Non si sono registrati decessi, quindi la cifra complessiva rimane 356. I totalmente guariti sono 3.862 (+31), i clinicamente guariti 20 e le persone in isolamento 1.515. La situazione si aggrava intanto in Slovenia, 707 nuove infezioni su quasi 5000 tamponi e ospedali sempre più pieni, oltre 30 ricoverati in più in 24 ore.

TERAPIE IN ALLERTA

«L'andamento della curva della terapia intensiva e dei ricoveri in altri reparti è in rialzo seppur lontana dai numeri gestiti a marzo. Al momento la domanda ospedaliera è sostenibile e sotto controllo, ma la nostra attenzione è alta, tanto che la macchina della Protezione civile ha ripreso a governare l'emergenza».

A dirlo il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, durante la presentazione di ieri a Trieste, delle linee guida per la gestione dei contatti covid nelle scuole. «Il dato sul numero delle persone monitorate (165,7 ogni mille abitanti) in Fvg ci pone in linea con il Veneto, considerata la regione con il miglior livello di sorveglianza».

A livello ospedaliero, i nove posti delle terapie intensive riattivate al Santa Maria della Maria della Misericordia di Udine da oggi si amplieranno a 12, più 9 di sub intensiva, naturalmente in caso di ulteriori necessità i posti verranno aumentati così come è stato deciso anche per Cattinara a Trieste, dove è stato riaperto il 12° piano.

Tra i casi monitorati c'è massima attenzione su quello della 28enne operatrice sanitaria dell'ospedale di Latisana, che sta rispondendo bene alle terapie.

I NUOVI FOCOLAI SCOLASTICI

Tra gli aggiornamenti delle ultime 24 ore per quel che riguarda le scuole si registrano le positività al Covid di due operatori nei plessi di Torviscosa. Inoltre sono stati rilevati due casi al Liceo scientifico Majorana di Pordenone, la conferma del caso emerso a inizio settimana alla Scuola materna Marco Volpe di Udine e sempre per quanto riguarda il capoluogo friulano un nuovo caso anche alla Garzoni-Montessori, con l'avvio dell'attività di screening per i compagni di classe. Un caso di infezione arriva anche da un alunno della primaria Margherita Hack di Bagnaria Arsa e un altro nelle medie di Gonars. Sono stati immediatamente applicati dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria e dal Dirigente Scolastico Alessandra Vidal i protocolli previsti in questi casi, con la sospensione da oggi delle lezioni per le due classi e la messa in quarantena preventiva. La situazione è quindi assolutamente sotto controllo.

IN AMBITO SANITARIO

È stato trovato positivo al tampone un operatore dell'Itis di Trieste e si sta verificando anche la positività del professor Milan Skrap, appena rientrato in servizio all'Ospedale di Udine. Un contagio che pare sia avvenuto in famiglia e che spinge a un controllo supplementare sul personale del reparto dove opera il neurochirurgo. Si rileva tra i casi particolari l'infezione di due neonati e di due persone rientrate dalla Romania. Infine si registra un focolaio di contagi in uno studio commercialistico di Pordenone e l'allargamento di due cluster familiari a Porcia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

