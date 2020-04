IN COMMISSIONE

UDINE Sul numero di sanitari contagiati in regione, le puntualizzazioni dell'assessore Riccardo Riccardi e le spiegazioni dell'esperto Fabio Barbone in commissione sul perché i numeri forniti ieri dalla Regione non battano con quelli pubblicati nei bollettini dell'Iss (scomparsi nell'ultimo aggiornamento) non sembrano essere bastate ad alcuni consiglieri. Andrea Ussai (M5S) ha rilevato «un'incongruenza. In una recente riunione con i sindacati ha sostenuto si è parlato di 299 casi, oggi il dato fornito è di 188. Non è stata indicata alcuna motivazione per l'alto tasso di infezione del personale della sanità del Fvg rispetto ad altre regioni. Il problema non è solo della mancanza di mascherine e camici, ma anche di formazione e protocolli: a livello di catena di comando, qualcosa non deve aver funzionato».

E anche Walter Zalukar (Misto) si è appuntato sui numeri: «Ho appreso con piacere che la percentuale di sanitari contagiati sul totale dei contagi non è del 16%, ma dell'8% e che c'è stato un non corretto caricamento dei dati sulla piattaforma Iss. Ne prendo atto con un piccolo rilievo: è strano che gli altri dati siano stati caricati correttamente». A Ussai e Zalukar ha risposto Barbone, specificando che «da oggi il dato sugli operatori contagiati è stato tolto dal bollettino Iss nel momento in cui viene mostrato regione per regione, perché ritenuto incompleto e potenzialmente errato. Questo non vuol dire che non dobbiamo porre attenzione ai nostri operatori. Tutt'altro». Ma «ritengo che bisognerà aspettare per fare il confronto con le altre regioni quando questi dati saranno validi. Abbiamo avuto una lunga discussione con l'Iss».

Sul tema, la senatrice di Fi Laura Stabile ha mandato una lettera al presidente dell'Iss Brusaferro «per conoscere le ragioni che hanno portato l'Iss a non rendere noti, nell'appendice del rapporto bisettimanale pubblicato ieri i dati». Nicola Conficoni (Pd) ha chiesto i dati «per le singole aziende, per le singole strutture e per le singole qualifiche» e ha anche sollecitato chiarimenti e numeri sui tamponi. Roberto Cosolini (Pd) chiede di «dare priorità alle cose importanti. Prima di ricevere la mascherina nella mia cassetta della posta, vorrei essere sicuro che tutti i medici di base, tutti gli operatori delle case di riposo in ospedale le ricevano. Assistiamo poi a comportamenti disomogenei dei sindaci sulla sanificazione delle strade. O serve o non serve». Importante, per lui, «pensare alla fase 2 della sanità, con un piano di normalizzazione di esami e visite». Per parte sua, Santoro, che ha chiesto «ulteriori sessioni» della commissione, ha posto il tema della medicina territoriale, dei medici di base, dell'attenzione alle fasce deboli , ma soprattutto delle strategie future: «Servirà una revisione della legge di bilancio ma anche della legge sulla salute».

Secondo Furio Honsell (Open sinistra Fvg), il dopo va progettato oggi. E bisogna occuparsi di alcune categorie di cui secondo lui si parla troppo poco, come i carcerati, le persone con disturbi mentali, i profughi (secondo lui bisognerebbe puntare su «un'accoglienza diffusa»). Ma Honsell ha battuto di nuovo (sostenuto da Cosolini) sulla necessità dell'attività fisica all'aperto per tutti, soprattutto per gli anziani. Cristian Sergo (M5S), preoccupato anche per le fabbriche che aprono in deroga «senza il protocollo» condiviso con i sindacati annunciato ieri dalla giunta, torna a battere sui dispositivi di protezione, mascherine in primis, chiedendo numeri precisi sui «reali fabbisogno» e ricordando che la Regione si era mossa in anticipo, già prima del 26 gennaio quando è scattato l'accentramento degli acquisti da parte della Protezione civile «ma già allora la Regione ha incontrato difficoltà come le ha avute la Protezione civile». Pur condividendo che «la scellerata delocalizzazione» sia la madre di tutti i mali, per Sergo «è assolutamente inutile prendersela con l'attuale governo».

