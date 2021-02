Non si sono fatte attendere le reazioni dopo la richiesta lanciata dal sindaco di Grado di istituire la zona arancione per due fine settimana per stoppare l'afflusso di visitatori da fuori comune nell'isola del sole. «La richiesta inviata alla Regione Fvg per vie formali dal sindaco di Grado è corretta dal punto di vista istituzionale e apprezzabile per la responsabilità che dimostra nei confronti della sua cittadinanza. L'auspicio, dunque, è che la Regione risponda tempestivamente all'appello di un Comune strategico», scrive in una nota il capogruppo Pd Diego Moretti. «Qualora il sindaco di Grado ritenga grave e a rischio la situazione nel suo Comune, può indire una zona di restrizione quale autorità sanitaria locale. Così ha fatto nel gennaio scorso, per esempio, il vicesindaco di Tramonti di Sopra, portando il paese in zona rossa e vietando ogni entrata e uscita dall'area comunale con la sospensione di tutte le attività commerciali, trasmettendo successivamente l'ordinanza alla Regione Fvg e alle autorità interessate», scrive invece Antonio Calligaris (Lega). Ma su Facebook lo stesso sindaco Dario Raugna ha spiegato perché non ha fatto un'ordinanza. «Semplice, come sindaco non lo posso fare. Ho il solo potere di interdire specifici ambiti urbani in cui si determinino fenomeni di addensamento, allo scopo di limitare quelle occasioni di concentrazione e aggregazione di persone. Per essere chiari, avrei il potere di chiudere la diga Nazario Sauro ma a ben vedere il problema lo sposterei altrove, senza giungere alla sua soluzione». La richiesta di un intervento alla Regione? «I dati forniti dalla sanità regionale sono fortemente compromessi, i riscontri che ho sul territorio, invece, mi preoccupano. Per questo ho chiesto alla Regione di allentare le pressioni per qualche weekend e di provvedere a ristabilire un quadro chiaro sui dati dei positivi, se necessario anche con dei test su larga scala. I dati certi servono a prendere le giuste decisioni. Dobbiamo continuare a tutelare la salute e salvaguardare la stagione estiva, fonte primaria di ricchezza per Grado».

