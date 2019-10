Rapine, droga e vandalismi Settimana nera

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SICUREZZAUDINE Rapine, violenze sessuali, spaccio e vandalismi. Una settimana da dimenticare quella che si è appena conclusa a Udine.RAPINEUna donna di 42 anni è stata rapinata e picchiata ieri mattina in via Brasile, nella zona Est della città. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e l'equipaggio di un'ambulanza. Nel pomeriggio di venerdì un 17enne è stato minacciato con un coltello e rapinato per dieci euro, attorno alle 15, in viale Palmanova, vicino alla pasticceria De Luisa. I carabinieri hanno ricostruito i...