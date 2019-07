Rapinano la gioielleria sparando in pieno centro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE «Non è una cosa che ti aspetti da Udine». Lo ripetono tutti, da via Mercatovecchio a piazza Libertà. Non ti aspetti una rapina a mano armata con sparatoria al mattino di un sabato d'estate, né un inseguimento con un colpo che si conficca in una vetrina della via dello struscio e un altro che finisce a pochi passi dal salotto buono della città. E, invece, è accaduto. «Un fatto gravissimo», secondo il sindaco Pietro Fontanini. «Un fatto gravissimo», gli fa eco il presidente di Confcommercio provinciale Giovanni Da Pozzo...