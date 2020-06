LA RAPINA

GEMONA Ancora anziani nel mirino di malviventi senza scrupoli in Friuli, nella notte tra sabato e domenica. Una nuova rapina infatti, la terza nel giro di una settimana, la sesta dall'inizio di maggio, è stata tentata a Gemona del Friuli.

NOTTE DI PAURA

Da quanto ricostruito dai Carabinieri del Norm della Compagnia di Tolmezzo e della stazione di Gemona, i banditi sono entrati in azione attorno alle 23, erano in tre con il volto coperto e si sono introdottI all'interno di un'abitazione della cittadina pedemontana, forzando un infisso. All'interno c'era una 84enne, svegliata nel sonno, alla quale è stato intimato di consegnare tutti gli oggetti preziosi e i soldi detenuti in casa. Ma la donna ha spiegato di non avere nulla di valore. Non contenti, i ladri hanno poi rovistato per trovare monili d'oro e contanti, senza successo, andandosene quindi a mani vuote. L'anziana, nonostante lo spavento è riuscita a chiedere aiuto. Sul posto sono giunti i carabinieri che indagano sul caso per identificare i malviventi. Proprio a Gemona e a Lauco, nella stessa nottata, una settimana fa, i rapinatori avevano visitato altre due abitazioni di ultraottantenni, razziandole di denaro e monili. A maggio invece erano state prese di mira tre case di anziani, residenti tra Udine e Campoformido. L'episodio della scorsa notte ha generato molto sconcerto tra la popolazione gemonese, da diversi residenti ed alcuni amministratori locali era stata segnalata infatti negli ultimi giorni la presenza di persone sospette sul territorio, da qui la richiesta alle forze dell'ordine di aumentare i controlli notturni.

SUORE DERUBATE

Ladri invece in azione a Ravascletto, in Carnia. Per la terza volta hanno preso di mira la comunità di suore, Ancelle della Carità, che hanno la loro casa nella frazione di Zovello. L'ultimo colpo è stato messo a segno nei giorni scorsi, mentre le religiose erano assenti. Sono stati rubati circa 2mila euro in contanti, che le suore custodivano all'interno delle loro camere da letto. La brutta sorpresa al rientro e la denuncia ai Carabinieri della stazione di Comeglians che adesso indagano, insieme ai colleghi del Norm della Compagnia di Tolmezzo per identificare i malviventi.

LIGNANO

Mentre si ripopola, Lignano torna a fare i conti anche con gli incidenti notturni. Due ventenni di Latisana, a bordo di una Fiat Punto, sono finiti nella notte ruote all'aria dopo aver urtato un cordolo di una strada. Giunti all'incrocio tra via Verona e via Annia, a velocità sostenuta, non sono riusciti ad evitare il cordolo del marciapiede che ha fatto quindi ribaltare l'auto che a sua volta ha danneggiato alcune vetture in sosta. Illesi i due giovani. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri di Lignano Sabbiadoro e i Vigili del fuoco volontari della medesima località per la bonifica del manto stradale.

UDINE

Intervento dei Vigili del fuoco nel primo pomeriggio di ieri in via Uccellis a Udine, per la rimozione degli elementi pericolanti da un immobile. Una parte dell'intonaco è caduta a terra ed è stato necessario l'arrivo dell'autoscala per rimuovere le parti ancora pericolanti. Il tratto di strada antistante è stato transennato per impedire il passaggio pedonale e il parcheggio delle auto. Dalle verifiche eseguite, i pompieri hanno accertato che il distacco non è dovuto a infiltrazioni d'acqua, ma è riconducibile alla presenza di nidificazioni di colombi con conseguente deterioramento del supporto realizzato con canne: il tetto, infatti, ha una struttura in legno. L'intervento si è protratto per un paio d'ore.

