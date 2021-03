Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA RAPINAUDINE È durata poco la fuga del rapinatore che nella mattinata di ieri ha messo a segno un colpo, armato di cacciavite, alla farmacia Bp Snc di via Buttrio a Udine. L'uomo di 45 anni, domiciliato a Udine, è stato fermato nel pomeriggio dalla Polizia di Stato, come indiziato di delitto per rapina e tentata rapina aggravata. Si era prima presentato in via Pontebba, nel capoluogo friulano; è entrato nell'abitazione di due anziane...