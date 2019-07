Rapina in centro, restano tutti in carcere i quattro accusati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE Restano tutti in carcere i quattro uomini accusati di essere, con ruoli diversi, i componenti della banda di rapinatori che sabato mattina ha assaltato la gioielleria Italico Ronzoni all'angolo tra via Mercatovecchio e via Mercerie, in pieno centro a Udine. L'arresto in flagranza del presunto palo, Daniele Giugliano, 27 anni, nato a Milano e residente a Tavagnacco, e il fermo degli altri tre, i due esecutori materiali, Massimo Cangiano e Nevio Cavallo, 55 e 33 anni, entrambi di Napoli, e il presunto autista, Pasquale La Montagna,...