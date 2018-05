Rapina con il taglierino al market, via con 2000 euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL COLPOUDINE Rapina nel supermercato Eurospar di via Del Bon a Udine, in orario di pausa pranzo.Un uomo, con il volto coperto, è entrato nel punto vendita e si è avvicinato a una cassa. A quel punto ha estratto un taglierino e ha intimato alla cassiera di consegnare tutto il denaro contante; è accaduto in pochi istanti. Il rapinatore è riuscito a farsi consegnare circa duemila euro e poi è fuggito a piedi. Sulle sue tracce la Polizia della Questura di Udine arrivata sul posto con tre pattuglie.In un primo momento l'uomo ha puntato il...