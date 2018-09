Ragazzo sul Nevegal cade in bicicletta, ferito

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NEVEGALPIEVE DI CADORE Paura ieri mattina per un ragazzino di 14 anni in gara, in sella alla sua bici, in Nevegal. Il minorenne, residente a Cividale (Ud), è caduto improvvisamente, facendo tutto da solo e riportando un grave politrauma. Erano le 11.30 quando è stato soccorso dall'elicottero di Pieve di Cadore e portato all'ospedale di Belluno in codice giallo. Affidato alle cure dei medici del pronto soccorso del San Martino sono stati effettuati tutti gli esami che hanno evidenziato un quadro clinico più serio, evidenziato gravi...