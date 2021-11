Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

INCIDENTIUDINE Ragazzo investito nella mattinata di lunedì 29 novembre in zona Centro studi, a Udine. Un quattordicenne, poco prima delle 13, è stato urtato da un'auto, un'Opel Astra di colore nero, mentre attraversava la strada in viale Leonardo Da Vinci, all'altezza del liceo scientifico Marinelli. Fortunatamente l'adolescente non ha riportato gravi traumi: è stato soccorso da un'ambulanza e dall'automedica e accompagnato al pronto...