IL CASO

UDINE Un ragazzo di 22 anni è stato aggredito in centro a Udine ed è finito al pronto soccorso con una ferita alla testa nella tarda serata di domenica, tra piazza San Cristoforo e via Palladio. L'allerta è scattata attorno alle 22.30: a soccorrere il giovane, che si era accasciato a terra e appariva in stato confusionale, è stata una guardia giurata dell'istituto Corpo vigili notturni richiamata dal titolare della Yogurteria di Riva Bartolini che, a sua volta, aveva notato la persona ferita e sanguinante in strada, a pochi passi dalla sua attività. Il vigilante ha subito contattato il Numero unico d'emergenza 112 e richiesto l'invio di un'ambulanza. Sul posto, poco dopo, sono arrivati sia gli operatori del 118, sia gli agenti anche della Squadra volante e i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressore - che all'arrivo delle pattuglie si era già dileguato - avrebbe utilizzato anche uno spray al peperoncino contro il malcapitato. Nel pomeriggio di domenica invece, sempre nel capoluogo friulano, i Carabinieri della Stazione di Udine Est hanno arrestato una donna di 49 anni e un uomo di 47 anni, conviventi, entrambi residenti in città, con precedenti di polizia. La coppia era stata segnalata all'osteria Al Caminetto, in via Laipacco, a Udine, in condizione alterata per l'assunzione eccessiva di bevande alcoliche. I due hanno cominciato a molestare la titolare e gli avventori. I militari dell'Arma hanno cercato di riportare la situazione alla calma. Ma la coppia, invece di tranquillizzarsi, si è scagliata anche contro di loro, colpendoli con calci pugni e graffi. Un militare ha riportato lesioni, seppure lievi. A quel punto sono stati arrestati e condotti rispettivamente nelle case circondariali di Trieste e di Udine, a disposizione dell'autorità giudiziaria. devono rispondere di violenza, resistenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale, oltre che di rifiuto di fornire le proprie generalità.

AREA DI SERVIZIO

Un camionista di 62 anni originario della Polonia è stato trovato senza vita nella cabina del suo mezzo pesante nella mattinata di lunedì 8 febbraio nell'area di servizio autostradale di Gonars Nord, lungo la A4. Il decesso, in base ai primi accertamenti effettuati dai soccorritori del 118 e della polizia stradale di Palmanova, sarebbe avvenuto per cause naturali: probabilmente un malore improvviso ha colto l'uomo durante la notte. Al lavoro sul posto anche i vigili del fuoco. Pompieri che nel frattempo hanno terminato la messa in sicurezza di tetti e fabbricati a seguito delle abbondanti nevicate che si sono susseguite da inizio gennaio. L'opera di rimozione della neve dai tetti si è resa necessaria perché oltre al peso che gravava sui manufatti c'era pericolo di scivolamento di blocchi di neve ghiacciata che rischiava di trascinare anche manufatti creando un reale pericolo per l'incolumità di persone e mezzi in transito sulle vie sottostanti agli edifici interessati dal fenomeno. Sono più di 150 gli interventi per rimozione neve dai tetti che i Vigili del fuoco della sede centrale di Udine e dei distaccamento hanno portato a termine dal primo gennaio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

