UDINE I tempi difficili richiedono anche scelte coraggiose. Cosa fare se un ragazzo (o una ragazza) fragile, che non è riconosciuto disabile né con bisogni educativi speciali, a stare rinchiuso in casa, rischia comunque di cadere nelle imboscate di una psiche tormentata? Nelle norme (il Dpcm del Governo e l'ordinanza del presidente Fedriga, che stabilisce la didattica a distanza al 100% per medie e superiori da domani) non c'è scritto, come non se ne accenna nell'ultima nota esplicativa del ministero dell'Istruzione del 4 marzo scorso. Ma al liceo classico Stellini di Udine il preside Luca Gervasutti ha deciso che «non potevo abbandonare questi ragazzi». E così, con una decisione abbastanza pionieristica almeno in Friuli, ha teso una mano alle famiglie assumendosene la responsabilità: consentire a questi studenti di assistere alle lezioni in presenza, a fronte di una richiesta esplicita delle famiglie e di un'attestazione dello psicologo.

«Ho ricevuto una valanga di richieste per far assistere alle lezioni in presenza dei ragazzi fragili, con disturbi del comportamento alimentare o forme di depressione. Ho diversi casi di studenti che hanno problemi psicologici. A fronte di queste istanze, che sono state anche più di una decina, ho deciso di autorizzare la loro presenza in aula, previa richiesta dei genitori, a patto di acquisire una nota dello psicologo che segue lo studente e di quello di istituto», chiarisce Gervasutti. Come ricorda lo stesso dirigente «né l'ordinanza di Fedriga né il Dpcm fanno riferimento a questo». Ma gli adolescenti problematici, seppur senza certificati specifici (come quelli delle leggi 104, per la disabilità, e 170 per i disturbi specifici dell'apprendimento), esistono. E tanti mesi di chiusura (come durante il lockdown) e di lontananza dalla vita condivisa della scuola non hanno giovato. Gervasutti aveva già seguito questa linea. «A fronte di un'attestazione dello psicologo e della richiesta dei genitori, mi assumerò la responsabilità di far loro seguire le lezioni in aula, anche se né il decreto governativo né l'ordinanza del presidente della Regione contemplino queste situazioni. Ma non posso abbandonare questi ragazzi». Una scelta non facile (per quanto con valide motivazioni), soprattutto alla luce di quanto accaduto pochi giorni fa nel Bresciano, dove - come riferito dalle cronache - in una scuola, in cui c'erano anche una decina di studenti senza alcuna disabilità o bisogno speciale, che erano stati accolti alle lezioni live perché da casa non partecipavano attivamente alla Dad, sono arrivati i carabinieri.

L'aumento di problemi psicologici fra gli studenti, dopo la lunga trafila di lezioni davanti allo schermo di un computer e di distanziamento obbligato dai compagni e dagli amici, non è un mistero per il presidente dell'Ordine regionale Roberto Calvani. «A quanto riferiscono i colleghi liberi professionisti, sono aumentati a dismisura i casi di adolescenti con problemi. Le chiusure purtroppo non aiutano. Gli psicologi stanno lavorando a pieno ritmo per aiutarli».

