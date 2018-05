Raffica di schianti feriti due ciclisti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

INCIDENTIUDINE Una donna di Majano è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un'auto mentre pedalava in sella alla sua bicicletta in via Roma, a Majano. Lo scontro si è verificato in via Tavelle Lunghe, alle 13 di ieri, di fronte a un panificio. Per cause in corso di accertamento, il conducente di una Citroen Xsara Picasso, un 56enne del posto, ha urtato la bici facendo manovra e la donna in sella è rovinata sull'asfalto. L'automobilista si è subito fermato per prestare aiuto e così ha fatto anche una passante che ha...