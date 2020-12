IL CONCORSO

UDINE Migliaia di soccorsi, altrettante missioni portate a termine nel corso dei decenni, tanti segnali di gratitudine a fine intervento.

Ma quasi mai c'è il tempo di ascoltare fino in fondo una testimonianza, di accogliere i sentimenti e le emozioni di una piccola o grande disavventura, di assorbire il riscontro di come è successo e di cosa si è provato.

Le testimonianze di cosa è accaduto, del prima, dell'incalcolabile, dell'errore di valutazione sono invece un prezioso punto di vista che quasi mai viene raccolto: per pudore, per rispetto o semplicemente perché non è quello il momento migliore per farlo.

A volte sono esperienze che segnano per tutta la vita, anche in positivo, tanto è vero che sono numerosi i casi in cui chi ha ricevuto un soccorso decide poi di diventare un/una soccorritore/soccorritrice.

Nasce Ti racconto il mio soccorso un'iniziativa germogliata all'interno del Soccorso Alpino e Speleologico del Friuli Venezia Giulia.

Il concorso ha l'obiettivo di valorizzare l'operato dei tecnici volontari del Soccorso Alpino e Speleologico così come quello di mettere in circolazione una buona energia e raccogliere esperienze che possano essere utili ad evitare ad altri eventuali situazioni incresciose e pericolose.

L'invito è inviare un racconto ricostruendo i fatti e le circostanze, ricordando come sono andate le cose dal punto di vista di chi è stato soccorso, anche con una nota vocale, un disegno, una foto con un commento significativo che ricordil'evento vissuto, cosa hanno fatto i soccorritori: gesti, sguardi, parole, sensazioni ed emozioni provate.

I racconti, che vanno spediti a tiracconto@cnsas-fvg.it entro il 31 gennaio 2021, verranno valutati e selezionati per la pubblicazione.

