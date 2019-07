Raccolta porta a porta, undici cittadini ricorrono al Tar

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VICENDAUDINE Un gruppo di cittadini ha fatto ricorso al Tar contro il porta a porta. Evidentemente, non si sono quietati i malumori dovuti alla nuova modalità di raccolta differenziata spinta (che dovrebbe partire ad ottobre, a fasi graduali) dato che undici persone hanno dato vita al comitato Udine pulita no porta a porta che si è rivolto al tribunale amministrativo del Fvg per bloccare la delibera con cui la giunta Fontanini, il 6 maggio scorso, ha approvato il nuovo progetto per la raccolta dei rifiuti. Il ricorso è stato notificato...