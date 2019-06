Raccolta porta a porta, raffica di dubbi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN COMMISSIONEUDINE Amministratori di condominio, sindacati dei lavoratori, opposizione e pure qualche pezzo di maggioranza: tutti preoccupati per la nuova modalità di raccolta porta a porta. E così, ieri in commissione, il sindaco ha ribadito ancora una volta che si tratta dell'unica strada percorribile.I SINDACATIPer Maurizio Contavalli (Fiadel) il sistema della differenziata spinta «è un ritorno al passato con gravi conseguenze sulla salute degli operatori: un'unica persona, infatti, dovrà occuparsi di un minimo di 400 contenitori a...