Raccolta differenziata di carta e cartone, per dato procapite Udine si fa superare da Pordenone. Ma è regina sulle quantità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Non migliora di troppo il Friuli sul fronte della raccolta differenziata di carta e cartone. Secondo il rapporto annuale del Comieco, in regione la quantità di materiale recuperato supera di poco le 70mila tonnellate nel 2018, sostanzialmente stabile (+0,5%) rispetto al 2017. Con quasi 57 chilogrammi raccolti per abitante, la regione si posiziona di poco sopra al dato medio nazionale pari a 56,3 chili per abitante e, anche secondo il consorzio, «presenta sicuramente ampi margini di crescita». Udine si fa superare da Pordenone per raccolta...