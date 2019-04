Quote rosa in netto calo L'appello di Ester Soramel

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INVITOUDINE «Il consiglio comunale di Udine lanci un messaggio alla Regione a favore della pari rappresentanza di genere nelle assemblee elettive». L'invito è dell'avvocato Ester Soramel, presidente di un comitato nato per promuovere la presenza delle donne nelle amministrazioni, dopo il calo di presenze in rosa registrato alle ultime elezioni regionali e non solo. L'appello arriva a ridosso della discussione, prevista nella riunione del consiglio di lunedì, sulla mozione di sentimenti presentata dal capogruppo di PrimaUdine Enrico...