Quote rosa, donne in rivolta contro l'emendamento

LA PROTESTAUDINE L'indignazione si è diffusa martedì sera, quando qualcuno ha scoperto che tra gli emendamenti della legge Omnibus, in discussione in Regione, ce n'era uno che permetterà di bypassare, nella scelta dell'11° assessore, la rappresentanza di genere. Il testo è stato subito soprannominato emendamento Fontanini e ha scatenato la reazione dell'opposizione udinese, in particolare del Pd che in fretta e furia ha organizzato, per ieri sera, un presidio a Trieste e soprattutto a Udine, sotto Palazzo D'Aronco, cui hanno aderito anche...