Quindicimila accessi in due anni al pronto soccorso odontoiatrico

I NUMERI UDINE In regione è boom di accessi al pronto soccorso odontoiatrico, con oltre 8.200 presenze registrate nell'annata che si è appena conclusa (anche se mancano ancora all'appello i numeri dell'Azienda 3), che, aggiunte alle settemila del 2017 portano il totale del biennio sopra quota 15mila. I dati vedono una crescita in tutte le strutture.L'INCREMENTOSe per numeri assoluti a recitare la parte del leone è sempre l'Azienda sanitaria universitaria integrata triestina (con 3.952 persone accolte nel 2018, il 3,6 per cento in più delle...