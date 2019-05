Quindici seggi e diciassette liste con oltre 200 aspiranti parlamentari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

EUROPAUDINE Quindici seggi e diciassette liste con oltre duecento candidati: sono i numeri che contraddistinguono la Circoscrizione del Nord Est per le elezioni europee di domenica, quella in cui il Friuli Venezia Giulia si trova insieme a Veneto, Emilia-Romagna e Trentino-Alto Adige. Compagni non di poco conto per sperare di agguantare qualche seggio, tra i quindici a disposizione per l'area geografica, da parte dei candidati espressione della regione.Nell'ultima tornata elettiva, cinque anni fa, ce la fecero in due. Non è andata sempre...