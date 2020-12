Nella giornata in cui si è superata la soglia dei 30 mila guariti dal covid rispetto ai 45 mila che lo hanno contratto da inizio pandemia, la percentuale dei nuovi contagi si è attestata al 8,83% ma con un quarto dei tamponi mediamente effettuati. Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 244 nuovi contagi in Friuli Venezia Giulia su 2.763 test effettuati, di cui 405 test antigenici. I decessi sono stati 14, ai quali si aggiunge una vittima deceduta il 28 novembre scorso e registrata successivamente, per un totale di lutti da coronavirus che sale a 1.444 complessivamente; in leggero aumento i ricoverati nelle terapie intensive (56 totali, una in più rispetto a domenica) e i ricoveri in altri reparti che sono 607 (+5). Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 45.435, di queste i totalmente guariti sono ora 30.088, i clinicamente guariti 656, mentre le persone in isolamento scendono a 12.584 (-21). Sono 8 i casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture residenziali per anziani, mentre è stato registrato un solo caso di contagio tra gli operatori sanitari all'interno delle stesse. Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr) da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di un medico, 4 infermieri e un terapista della riabilitazione; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di un infermiere e 2 operatori socio sanitari e nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale di un infermiere.

Infine, da registrare la positività al virus di una persona rientrata dal Regno Unito. Si tratta dell'unico passeggero, sui 137 totali, atterrati domenica all'aeroporto di Ronchi dei Legionari e risultato positivo al Covid, il cui tampone è stato inviato all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive dello Spallanzani di Roma dove è stata avviata la procedura per l'isolamento della sequenza del virus al fine di verificare la cosiddetta variante inglese. I risultati si avranno nei prossimi giorni.

A proposito del sistema sanitario, dopo le richieste del 3 novembre e il sollecito del 12 dicembre scorso, le sigle sindacali di Cgil, Cisl. Uil, Fials e Fsi hanno invitato nuovamente la regione, a verificare la capienza delle risorse messe a disposizione per il personale impegnato nel contrastare direttamente o indirettamente la prima fase della pandemia Covid19, come previsto dell'accordo sulle Risorse Aggiuntive Regionali, visto l'evolversi della seconda ondata della pandemia, che purtroppo - scrivono in una nota congiunta - come è noto sta mettendo nuovamente a dura prova il sistema e richiede una urgente presa di posizione finalizzata ad un confronto sulle criticità organizzative emerse.

