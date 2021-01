IN COMMISSIONE

UDINE Per le costruzioni non ci sono tempistiche certe, ma potrebbero partire entro la fine dell'anno le demolizioni alla ex Cavarzerani, dove troverà posto la nuova sede della Polizia di Stato. Non solo, nell'ex compendio militare potrebbe spostarsi anche l'Agenzia delle Entrate. A dirlo, ieri in commissione territorio, è stato il direttore regionale del Demanio, Fabio Pisa che, assieme all'ingegnere dello studio Archest, Lucio Asquini, ha illustrato il masterplan per il recupero delle strutture di via Cividale, portato avanti dallo stesso Demanio, in collaborazione con Regione e Comune.

«Tre sono gli ambiti di intervento ha spiegato Pisa -: uno destinato a ricevere gli Archivi delle pubbliche amministrazioni, forse anche sovra-regionali, per cui è già stato redatto il preliminare, in attesa che venga stanziato quest'anno 1 milione di euro per la progettazione definitiva/esecutiva. Il secondo è quello che riguarda il polo accentrato della Polizia dello Stato, per cui è in corso di redazione il preliminare e stiamo già lavorando al definitivo per le demolizioni che potremo avviare entro l'anno. Infine, il terzo ambito è quello nella parte sud, che prevede l'insediamento di un plesso destinato agli uffici direzionali e dove potrebbero trovare posto gli uffici finanziari ora in via Gorghi: siamo ancora in fase di valutazione, ma la cosa certa è che il contratto di locazione scadrà nel 2023 e l'Agenzia delle Entrate ha già espresso parere negativo alla permanenza lì, mentre ha dato un preventivo assenso allo spostamento alla Cavarzerani. Se e quando ci sarà il sì definitivo, valuteremo lo strumento attuativo migliore per accelerare i tempi. Ad ora, comunque, non ci sono tempistiche certe per le cantierizzazioni delle varie opere».

Illustrato da Asquini, l'intero progetto, che coinvolgerà un'area di 30 ettari, prevede una spesa complessiva stimata di 110 milioni di euro: 40 milioni (già stanziati) per la costruzione del nuovo polo della Polizia da 11.300 metri quadrati; 50 milioni per i 15.700 metri quadrati degli archivi (con 150 chilometri di scaffalature) che si otterranno recuperando i sei edifici degli ex dormitori; 20 milioni per la parte direzionale da 15mila metri quadrati. Nell'ottica di aprire il compendio al pubblico e cucirlo con la città, è previsto anche un parco da 33mila metri quadrati di cui 13mila pubblici, nonché parcheggi e piste ciclabili.

In commissione, ieri, si è discusso anche della predisposizione del Piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche in città. Ad aggiornare sullo stato dei lavori è stata la professoressa Cristina Conti, che ha spiegato come il gruppo di lavoro dell'Università stia mappando e georeferenziando le criticità sulla dorsale nord-sud della città che raggruppa la maggior parte dei servizi, nonché sulle costole trasversali, creando delle specifiche schede tecniche su cui potranno lavorare i progettisti.

Alessia Pilotto

