Quest'anno 2,2 milioni in meno a Fs con il contratto proroga della Regione

(cdm) Più biglietti venduti e meno costi sostenuti: quest'anno, con il contratto di proroga per il 2020 «la Regione ha previsto una spesa per i servizi ferroviari di 40,5 milioni», rileva il comitato pendolari Alto Friuli. Fatti due conti, «2,2 milioni in meno rispetto al 2019». Il corrispettivo negli anni, invece, era sempre cresciuto, dai 35,970 milioni del 2009 ai 39,5 milioni del 2018 ai 42,7 milioni 2019. Ma, nel contempo, rileva il comitato, è cresciuta anche la produzione di chilometri-treno, da 3 a 3,6 milioni. Se si fa un confronto fra l'importo pagato dalla Regione al gestore e i chilometri-treno previsti da contratto, il Fvg ha un indice di 11,25: in vetta alla classifica l'Emilia Romagna con 7,57, che certifica una spesa ancor più virtuosa, seguita dal Veneto con 7,57. Il comitato rileva anche che, sul fronte tariffario, in altre regioni gli aumenti sono stati più alti e non compensati da un servizio migliore come successo in Fvg. «Se dal 2010 al 2020 in Fvg le tariffe sono aumentate in media del 28,1%, con un significativo aumento della qualità, altrove i pendolari hanno assistito ad un più cospicuo increment, come nei casi di Liguria (+48,9%) Piemonte (+47,3%) e Campania 30,2%, senza ottenere migliorie significative all'offerta. Non solo, la Sicilia, dove la qualità del servizio è notoriamente molto bassa, nel 2019 ha aumentato in un sol colpo le tariffe del 10%».

