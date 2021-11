Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VIABILITÀUDINE (al.pi.) Riqualificazione delle aree verdi pubbliche a costo zero per le casse di Palazzo D'Aronco e per i cittadini: ad occuparsene saranno infatti alcune aziende private.Il primo esperimento era stato fatto a settembre 2019: al tempo, era stata la Solari spa a offrirsi (con un atto di liberalità e gratuità), di sistemare e manutenere l'aiuola tra via Pieri e viale Cadore, sotto il cavalcavia Sandro Pertini. Un esempio di...