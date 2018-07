Quattro milioni per gli arredi delle case di riposo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SALUTEUDINE Oltre quattro milioni di euro a disposizione per acquistare arredi per le case di riposo. L'amministrazione regionale nei prossimi giorni adotterà i contributi previsti per le 41 strutture ammesse alle due sezioni della graduatoria del Bando arredi per le case di riposo. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, che ha spiegato che in questo modo sarà reso disponibile un budget di oltre 4 milioni di euro destinati a finanziare l'acquisto e la sostituzione di attrezzature e arredi destinati...