Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

OPERELIGNANO Un'altra buona notizia per il turismo. Dalla Regione arrivano quattro milioni per la copertura dell'Arena Alpe Adria di Lignano. Nell'ambito della concertazione, l'amministrazione Fvg ha riconosciuto uno stanziamento di 4 milioni di euro per l'ampliamento e la copertura della struttura, sulla base di un progetto presentato dal Comune.La proposta nasce infatti dalla volontà di realizzare una struttura che possa favorire un...