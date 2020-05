I NUMERI

UDINE Rimane basso il numero dei contagi da Coronavirus in Friuli, con sole nove infezioni in più nelle ultime 24 ore (un solo caso in provincia di Udine, gli altri 8 a Trieste); salgono di pari passi i totalmente guariti, ora 1.668, mentre i clinicamente guariti sono 130. Quattro invece i decessi, nel territorio giuliano, che portano a 303 il numero complessivo di morti da Covid-19. Rimangono stabili a 4 quelli in terapia intensiva, scendono di dieci unità sia i ricoverati in altri reparti (120) sia le persone in isolamento domiciliare (860).

NELLE CASE DI RIPOSO

«Tra i 9.745 ospiti delle strutture per anziani, secondo i dati forniti alla Regione e aggiornati al 30 aprile, il Covid-19 ha colpito 669 persone, mietendo complessivamente 143 vittime, con un'età media di 87 anni tutte con pluripatologie. Anche nella nostra regione il virus ha quindi colpito particolarmente i soggetti più fragili, ovvero gli anziani. Rispetto alle 297 vittime totali poco meno della metà è rappresentata da ospiti di struttura residenziali, ma le azioni di contenimento messe in campo hanno permesso di riportare sotto controllo la situazione». Lo ha detto il vicegovernatore Riccardo Riccardi, relazionando in Consiglio regionale sull'avanzamento del contagio nelle case di riposo in regione. «Sul fronte del numero di infetti, la situazione più complessa è quella afferente all'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontino, con 403 ospiti delle case di riposo risultati positivi al Covid-19 tra i 3.821 residenti totali, contro i 195 del territorio afferente all'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale su 4.046 ospiti e i 71 dell'Azienda sanitaria Friuli Orientale su 1.878 ospiti».

PERSONALE SANITARIO

«Per quanto concerne il personale - ha aggiunto Riccardi - dall'inizio della pandemia, dei 13.640 operatori sanitari del sistema sanitario del Fvg, gli infettati sono 267 ma 39 di loro (il 14,6%) sono già guariti, quindi gli attualmente positivi sono 228, pari all'1,96% del totale dei dipendenti. Tra la dotazione organica delle case di riposo regionali, su 7.500 dipendenti sono stati eseguiti 6.470 tamponi e registrati 287 casi (il 3,83%), di cui i guariti sono 73 (il 25,4%); nello specifico a Trieste sono stati registrati 178 casi. È anche molto importante il tema del riconoscimento economico e delle risorse aggiuntive per il personale medico che ha fronteggiato l'emergenza e la Regione intende riconoscere il lavoro di chi sta combattendo questa battaglia, ma sarà possibile definire la dimensione di questo riconoscimento solo al termine del confronto avviato con lo Stato in tema di finanza».

LA NAVE ARRIVA

Lo ha assicurato Fedriga, lo ha confermato Riccardi. La Nave-Ospedale Gnv Allegra arriverà presto a Trieste, c'è l'ok del Governo. «Avrà 168 posti per sei mesi, sarà utilizzata come struttura sanitaria da parte dell'Azienda sanitaria universitaria per garantire cura e assistenza agli anziani positivi al Covid-19. Una scelta tecnica nella quale parte della politica si è buttata superando ogni limite» ha spiegato l'assessore regionale alla Sanità. «Prima di scegliere la Allegra' sono state valutate diverse opzioni, tra cui gli alberghi della zona, il palasport a Chiarbola; il centro congressi del Molo IV, la ristrutturazione del 14. e 15. piano di Cattinara e anche il ricorso ad altre strutture residenziali per anziani. Tutte queste soluzioni non hanno però dato riscontro positivo, a causa degli importanti interventi di adeguamento da realizzare in urgenza per soddisfare i requisiti ». Si prevedono 4,2 milioni di costi, totalmente a carico della Protezione civile nazionale; 96 euro la spesa al giorno per singolo paziente, contro i 143 euro delle strutture residenziali presenti sul territorio triestino.

LA QUESTIONE CARCERI

Proteste contenute, contagi limitati e tamponi di massa tra i carceri di Udine, Tolmezzo e Gorizia dove si era registrato il timore di possibili contagi tra detenuti e agenti di polizia penitenziaria. «Gli esiti dello screening non hanno però messo in evidenza casi di particolare gravità e quindi l'epidemia è stata arginata», ha fatto sapere l'assessore regionale Roberti facendo il punto sui penitenziari. «Il problema più generale riguardante il sovraffollamento non è materia di nostra competenza; non siamo comunque d'accordo con alcun decreto che abbia come obiettivo quello di svuotare le carceri» ha concluso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA