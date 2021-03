IL BOLLETTINO

PORDENONE E UDINE Di nuovo quasi mille contagi in Friuli Venezia Giulia, e la Regione decide di fermare l'attività chirurgica non urgente per 15 giorni su tutto il territorio. Ieri sono stati trovati 986 nuovi casi, 532 in provincia di Udine. L'area pordenonese è sempre la meno colpita, con 121 nuovi infetti. Il tasso di contagio è stabile al 7 per cento, dal momento che è stato registrato il record di tamponi, ben 13.904 in sole 24 ore. I totalmente guariti sono 67.482, i clinicamente guariti 2.662, mentre quelli in isolamento risultano essere 14.388.

IN CORSIA

«A seguito dell'emergenza pandemia da Covid-19, che sta determinando un aumento dei ricoveri negli ospedali della regione, è necessario procedere con la sospensione dell'attività chirurgica programmata per le prossime due settimane». Lo ha comunicato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, precisando che «verranno comunque garantite le emergenze e le urgenze in tutti gli ospedali». Riccardi ha inoltre spiegato che «i due Irccs regionali, ovvero il Burlo Garofolo di Trieste e il Cro di Aviano, garantiranno la propria collaborazione alle altre strutture del servizio sanitario regionale affinché gli interventi non urgenti ma comunque non differibili trovino risposta e vengano eseguiti». Ieri un paziente in meno in Terapia intensiva, che ora accoglie 76 pazienti. Otto persone in più (538) in Area medica.

I DECESSI

Ancora 15 vittime del Covid in Fvg, ben 13 delle quali in provincia di Udine. Un decesso nel Friuli Occidentale. A perdere la vita è stato il 77enne di Spilimbergo Alfio Zammataro, imprenditore. La sua storia è raccontata nelle pagine di provincia dell'edizione di Pordenone.

IL RESOCONTO

Nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 3 casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture e 4 contagi tra gli operatori. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr) da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di un infermiere e un amministrativo; nell'Azienda sanitaria Friuli occidentale di un infermiere e nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di un medico, due infermieri, un tecnico della riabilitazione, un tecnico di laboratorio, un operatore socio sanitario e un autista.

© RIPRODUZIONE RISERVATAM.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA