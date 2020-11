MOBILITÀ

UDINE Il 69,2% dei friulani considera l'auto il mezzo più sicuro per i propri spostamenti ai tempi del Covid e continuerà a usarla anche quando si raggiungeranno zero contagi e arriverà il vaccino; il Friuli Venezia Giulia si dimostra una regione attenta all'ambiente: il 53,9% della popolazione si dichiara più sensibile al tema della sostenibilità rispetto all'epoca pre-Covid e l'88,5% si sente sicuro di sé stesso alla guida del proprio mezzo. Sono alcune delle specificità della popolazione friulgiuliana riguardo alla mobilità che l'Osservatorio mobilità e sicurezza di Continental ha deciso di monitorare, con un saggio delle inclinazioni effettuato durante il Giro d'Italia che ha fatto tappa per tre giorni in regione a ottobre. L'Osservatorio cerca di cogliere le percezioni e le aspettative degli utenti della strada oggi e nel prossimo futuro con una ricerca affidata agli istituti Euromedia Research e Ernst & Young. Per gli abitanti della regione l'auto è considerata nella maggioranza dei casi il mezzo più sicuro con cui muoversi ed è percepita come sinonimo di prudenza e responsabilità. Un dato rilevante, spiegabile soprattutto dal sentimento negativo di ansia (32,7%) che accompagna gli abitanti della regione e che si configura come il motivo principale dei loro cambiamenti di abitudini. Chi dichiara di spostarsi in modo differente rispetto al periodo pre Covid-19, lo fa principalmente per paura di prendere i mezzi pubblici (45,5%) o dell'affollamento sui treni (27,3%), infatti chi prima utilizzava questi mezzi, ora sceglie la propria auto privata (63,6%).

IL FUTURO

Ma queste nuove abitudini sono destinate a perdurare nel tempo? In linea con i risultati ottenuto a livello nazionale, anche in Friuli Venezia Giulia non si prevede di tornare alle abitudini pre-covid a breve: il 72,8% manterrà le nuove modalità di movimento considerate sicure anche in autunno e in inverno, l'81,8% anche quando sarà finita la pandemia e arriverà il vaccino. Dall'Osservatorio emerge, dunque, una mobilità che ha ancora al centro l'automobile come principale mezzo di trasporto, che gli intervistati desiderano sostenibile, sia dal punto di vista economico che da quello ambientale e in grado di garantire spostamenti sicuri, efficienti e puliti. Tuttavia, per ora in regione la maggior parte degli automobilisti non si dice propenso a cambiare il proprio mezzo, in attesa di tempi migliori. Alla domanda specifica, infatti, il 51,9% degli intervistati ha risposto «no», o per motivi economici (il 37% del sub campione) o perché ritiene ancora affidabile il proprio mezzo (25,9%) o ancora per la mancanza di incentivi adeguati, l'11,1%. A fronte di aiuti statali o regionali, l'idea cambia e la disponibilità a pesare ad un auto nuova si riscontra nel 76,9% degli intervistati: il 48% sceglierebbe ancora un auto a benzina, a discapito dei mezzi ad alimentazione ibrido plug-in, ibrido benzina e ibrido diesel scelti rispettivamente dal 12% della popolazione. In previsione di un ritorno alla normalità, si avverte la necessità di ripensare la struttura, la viabilità e le infrastrutture delle città. Ben l'82,7% dei cittadini Fvg infatti desidera una mobilità fatta di sostenibilità che rispetti l'ambiente, con autoveicoli sicuri ed ecologicamente puliti. Non crede, invece, alla mobilità fatta di monopattini elettrici, mono ruota o solo bicicletta. Riguardo alle misure utili affinché le città siano decongestionate dal traffico e più vivibili per la qualità dell'aria, i cittadini interpellati per il 51,9% hanno detto che è necessario potenziare lo smartworking e i servizi di prossimità. Il 28,8% consiglia di puntare sull'elettrificazione dei veicoli e il 25% pensa sia importante promuovere la mobilità in bici, con l'ampliamento delle ciclabili.

