L'ESPERTO

UDINE Prosegue ad una media di 750-800 test al giorno l'attività del Dipartimento di Medicina di laboratorio dell'Ospedale di Udine, tra i cinque in regione attivi sul fronte coronavirus. La stima, dall'inizio dell'emergenza, parla di circa 9 mila tamponi effettuati, con un riscontro medio di analisi, nel 50% dei casi, compreso tra le 4/5 ore, salvo rallentamenti dovuti a ulteriori verifiche ed approfondimenti come prevedono le direttive dell'istituto superiore di sanità. A fornire l'andamento del frenetico lavoro della sua equipe, il professor Francesco Curcio, alla guida del dipartimento dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale.

In Friuli ci stiamo comportando molto bene perché sappiamo che in altre realtà d'Italia e sopratutto all'estero, come negli Stati Uniti, ci vogliono addirittura diversi giorni per avere la comunicazione dei risultati spiega Curcio stiamo certo scontando in questo periodo alcune difficoltà anche noi per recuperare sul mercato alcuni reagenti che servono per il test, la corsa a trovare fornitori alternativi è costante, adesso per fortuna siamo riusciti ad assicurarcene una importante che ci permetterà sicuramente di far fronte a tutte le richieste: Da qualche tempo a questa parte stiamo osservando che il numero dei test positivi si sta riducendo progressivamente analizza Curcio - ovviamente gli andamenti non sono mail lineari con alcune giornate in cui magari ci sono degli aumenti seguiti poi da delle diminuzioni; il nostro territorio comunque si sta comportando bene, probabilmente una delle regioni migliori in Italia per qualità anche se essendo relativamente piccola molte volte non facciamo notizia.

Mediamente in termini di contagi siamo a livello regionale andiamo dal 2/3% fino al 5/7% in alcune zone: 2/3% Udine, 5/7% Pordenone, un po' di più a Trieste ma teniamo presente che siamo allineati con il Veneto, molto meglio di Lombardia e Piemonte. Dopo l'annuncio dl Governatore Fedriga rispetto alla volontà di attivare anche in Friuli Venezia Giulia i test sierologici, il sistema regionale costituito tra i tre Hub ospedalieri è pronto a raccogliere la sfida per la validazione: Ormai tutte le principali organizzazioni internazionali invitano, oltre al tampone, ad utilizzare anche i test sierologici, ovvero misurare nel campione di sangue dei pazienti la presenza di anticorpi. Le due tipologie di test danno delle informazioni però diverse ma complementari: il tampone e la successiva analisi molecolare ci dicono se il soggetto è infetto nel momento del tampone e se può anche trasmettere la malattia ad altri; il test sierologico ci dice se il soggetto è stato a contatto con in virus, se lo sta combattendo mediante un certo tipo di anticorpi oppure se ha avuto un contatto ormai da diverso diverso tempo fa e quindi ha una memoria di aver incontrato quel virus ma in questo momento però non ha sintomatologia.

Noi però al momento non sappiamo se gli anticorpi che misuriamo nel sangue dei soggetti sono gli anticorpi veramente protettivi nei confronti della malattia i cosiddetti neutralizzanti) oppure sono dei semplici fenomeni associati alla malattia senza alcun significato di reale protezione. Importante quindi avere tutte queste informazioni da trasmettere poi ai clinici per valutare correttamente il soggetto in questione. Curcio infine stigmatizza in parte e mette in guardia sui test rapidi che vengono pubblicizzati in questi giorni: Noi li stiamo validando ma in questo momento i risultati non sono del tutto incoraggianti, come del resto fatto notare anche dall'Organizzazione mondiale della sanità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA