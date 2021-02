Quasi 60 mila mascherine distribuite da aprile a dicembre a più di 30 tra strutture sanitarie e ospedaliere, associazioni, medici, Comuni, case di riposo e aziende di trasporto pubblico della provincia di Udine. Un minuzioso e attento lavoro, frutto dell'impegno e della dedizione di oltre 70 tra donne e uomini e, più in generale, dello spirito di una solidarietà tutta made in Friuli. È il bilancio del progetto Friuli solidale che Ceccarelli Group di Udine ha pensato e coordinato già a partire dalla prima ondata della pandemia di Covid 19. Un'idea spiega Luca Ceccarelli, presidente del gruppo operante nei settori trasporti e logistica partita da mio padre Bernardino. Com'era nel suo spirito, infatti, non ha esitato un attimo a contribuire in un momento difficile come quello in cui tutti ci siamo trovati a vivere all'esplodere dei contagi. Un'idea partita da lui prosegue ma subito sposata convintamente da tutta l'azienda che ringrazio, così come tutti quelli che in vario modo hanno contribuito a realizzare.

È così che la macchina organizzativa si è messa subito in moto, grazie anche all'immediato supporto e sostegno di tantissime realtà regionali: raggiunti quasi 18 mila euro. Confartigianato Udine ha subito messo a disposizione 10 sarte artigiane che si sono sommate agli oltre 60 volontari. Seduti al tavolo, notte e giorno, durante il primo lockdown hanno cucito 57 mila 300 mascherine e preparato oltre 200 kit.

