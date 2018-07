Quasi 17mila firme e 67mila su internet

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Per ricordare Nadia e chiedere, al contempo, la tutela dei principi in materia di contrasto alla violenza di genere, si erano mobilitati in molti. Impossibile dimenticare le 16.700 firme raccolte da un gruppo di giovani amici e dai genitori della giovane 21enne uccisa nel giro di due mesi, con un tam tam e un'azione capillare, nelle piazze, nei mercati, nei luoghi più affollati. Un'analoga petizione del gruppo giustizia per Nadia sulla rete aveva registrato 67.800 adesioni. e hanno raccolte nelle piazze, nei mercati. Nei luoghi pubblici più...