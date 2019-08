Quartiere Aurora il ministero premia la Corsia d'emergenza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

C'è anche il Friuli - e più precisamente la città di Udine - tra i 17 progetti vincitori della seconda edizione del Premio Creative Living Lab indetto dalla Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanee e Periferie Urbane del ministero per i Beni e le Attività culturali (Mibac).L'iniziativa, che punta alla rigenerazione urbana condivisa dei luoghi periferici, per la realizzazione di attività innovative in ambito culturale e creativo, orientate alla riqualificazione e alla trasformazione di spazi interstiziali, aree o edifici...