«Punto nascita: nel Veneto lo spot, in Fvg la nebbia»

IL CASOUDINE Pur di non far chiudere un punto nascita c'è chi aguzza l'ingegno. A dir poco. Mentre a Latisana il Comitato per il punto nascita battaglia da mesi che stanno diventando anni, a Portogruaro si mettono in palio ombrellone e lettini tra le spiagge di Bibione, Caorle, Eraclea mare o Jesolo purché le future mamme scelgano di partorire nell'ospedale locale. L'iniziativa è corredata da tanto di slogan Vieni a partorire nel Veneto orientale e ti regaliamo il mare e punta a salvare dalla chiusura sarebbe la seconda volta - questo...