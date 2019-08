«Punto nascita a Latisana, quante spese»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SANITÀPALMANOVA Non si placano le polemiche susseguenti alla decisione della Regione di trasferire il trasferimento del Punto nascita da Palmanova a Latisana, decisione sancira da una votazione del Consiglio regionale.A sottolineare come continuino gli impegni di spesa da parte dell'Azienda Sanitaria 2 Bassa Friulana-Isontina legati al trasferimento del Punto nascita è il sindaco della città stellata, Francesco Martines. Il quale - in una nota - evidenzia come sia datata 5 agosto 2019 la determinazione 467 che prevede una spesa di 44.082...