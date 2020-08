IL VERDETTO

TRIESTE Palmanova esce sconfitta dalla battaglia per il punto nascita ingaggiata con Latisana. Infatti il Tribunale amministrativo regionale, con sentenza depositata la vigilia di Ferragosto, ha respinto e dichiarato inammissibile una coppia di ricorsi proposti dal Comune palmarino per ottenere l'annullamento della decisione regionale di riattivare il punto di Latisana, così condannando quello di Palmanova a definitiva disattivazione. Come si ricorderà, l'Amministrazione e la consiliatura regionale precedenti avevano varato una riforma che prevedeva, con la legge 17 del 2014, un solo punto nascita sul territorio dell'Azienda sanitaria Bassa friulana - Isontina. Su tale presupposto, fu stabilita nel 2016 la sospensione del punto nascita di Latisana, con pesanti polemiche al seguito. E' successivamente intervenuta un'altra legge regionale, la numero 9 del 2019, che ha sancito con chiarezza: Presso i presidi ospedalieri di base spoke le strutture che svolgono una funzione in più sedi operative di norma assicurano l'attività urgente solo presso una delle sedi operative del presidio, sussistenti i requisiti strutturali e professionali stabiliti dalla normativa statale. Nel perimetro di tale logica, il presidio ospedaliero di base spoke Latisana e Palmanova assicura le degenze della funzione di ginecologia e ostetricia con punto nascita, ivi compresa la pediatria, presso la sede operativa di Latisana. In questo modo, come annota il Tar, si è reso operativo il punto nascita nella sede di Latisana del Presidio ospedaliero di PalmanovaLatisana e di pari passo è stato disattivato quello di Palmanova.

Ma perché le ragioni del Comune di Palmanova non sono state accolte dai giudici amministrativi? Pare, invero, sfuggire al Comune la radicale e sostanziale diversità di contesto che ha connotato la scelta organizzativa che, nel 2016, ha portato alla temporanea sospensione del punto nascita di Latisana, rispetto alla sua attuale piena operatività, scrive in sentenza il Tar. Allora si trattava, infatti, di assicurare la migliore funzionalità del servizio, prosegue il dettato giudiziale, per tale intendendosi quella non solo rispettosa dei parametri di riferimento, ma anche in grado di assicurarne l'erogazione in condizioni di massima sicurezza per gli utenti e per i medici e operatori sanitari coinvolti. Il tutto in una condizione di particolare criticità gestionale-operativa.

Per chiarire la questione di due decisioni che appaiono opposte, ossia prima la sospensione a Latisana e poi la chiusura a Palmanova, i giudici osservano che Nel 2016 la decisione è stata assunta a valle, in un contesto eminentemente gestionale, ed era dettata e imposta da una problematica situazione contingente, peraltro ben nota, caratterizzata da una grave carenza di risorse umane. Tale condizione non consentiva di tenere operativi, con inutile e soprattutto alquanto rischiosa duplicazione del medesimo servizio, i due punti nascita in quel momento pacificamente esistenti, afferenti al medesimo presidio ospedaliero.

Per converso la decisione di riattivare Latisana e disattivare Palmanova è stata resa necessaria da un mutato contesto organizzativo, connotato da una diversa articolazione e distribuzione sul territorio dei vari presidi sanitari e soprattutto dei servizi che i medesimi sono deputati ad erogare. Infine, tagliando la testa al toro della complessa controversia, il Tribunale amministrativo dichiara nero su bianco che l'Azienda sanitaria Bassa Friulana Isontina altro non poteva fare che dare esecuzione (alle decisioni regionali, ndr), apprestando tutte le misure necessarie per consentire di operare alla struttura che il legislatore ha individuato quale unica sede operativa deputata ad assicurare le degenze della funzione di ginecologia e ostetricia con punto nascita, ivi compresa la pediatria per il presidio ospedaliero di basespoke Latisana e Palmanova. In caso contrario, a parere del Tribunale, si sarebbe vanificato il potere attribuito dalla norma statutaria e legittimamente esercitato dalla Regione. Del resto, sentenzia il Tar, se così non fosse, sarebbe invero preclusa alla radice qualsivoglia riforma organizzativa del Ssr.

