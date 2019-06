Punti nascita, la giunta tira dritto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOUDINE La Regione tira dritto sulla «scelta necessaria che non poteva essere più rimandata» di riattivare il punto nascita di Latisana (con un emendamento approvato al disegno di legge omnibus) spostandolo nell'arco di 30/40 giorni dall'approvazione della norma - dall'ospedale di Palmanova che diventerà centro di riferimento per specialità importanti come la chirurgia ortopedica protesica, la chirurgia oculistica, mammaria, la riabilitazione ortopedica e neurologica e la struttura complessa di nefrologia «a vantaggio di tutto il...