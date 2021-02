LA POSIZIONE

UDINE «Tutela e rispetto dei lavoratori prima di tutto». Così si esprime, in una nota, Pulitecnica friulana, dopo lo sciopero dei lavoratori nel cantiere Abs.

«Senza prendere posizione, allo stato, sui gravi atteggiamenti minacciosi» che la società ritiene di aver «subito in merito allo sciopero dei dipendenti nel cantiere Abs, e che saranno approfonditi in altra sede, sono necessarie le seguenti precisazioni - si legge in una nota dell'azienda -. La trattativa per venire incontro alle esigenze dei lavoratori è in corso da qualche tempo e il dialogo è stato interrotto giovedì 21 gennaio, quando il sindacato si è ingiustificatamente alzato dal tavolo impedendo la prosecuzione del confronto. A questo increscioso episodio è seguito lo sciopero del 25 gennaio».

Interviene il direttore di Pulitecnica friulana Fabio Galignani spiegando che «da parte nostra, abbiamo sempre dimostrato la piena disponibilità all'approfondimento di ogni istanza e già mercoledì 3 febbraio è stato fissato per il successivo venerdì 5 un ulteriore incontro. Lo sciopero indetto il 3 febbraio ha visto un'adesione di soli 6 lavoratori, contrariamente a quanto dichiarato dalla sigla sindacale: infatti, i turni del mattino e del pomeriggio si sono svolti regolarmente, garantendo la continuità della produzione». Per quanto riguarda il trattamento retributivo, continua Gallignani «non c'è stata alcuna opposizione al confronto da parte nostra, nonostante si stia trattando, sul piano giuridico, di diversi contratti di lavoro non comparabili sul piano salariale». Nella nota aziendale vengono recisamente smentiti «presunti atteggiamenti ritorsivi: in realtà, è stato coinvolto un operatore valido nell'avvio di una nuova linea produttiva valorizzando, come sempre accade, le sue competenze. Siamo presenti da anni in Sutton, siamo stati e saremo sempre aperti al dialogo con i sindacati e con i lavoratori, la cui tutela e il rispetto sono per noi principi fondamentali, soprattutto in questo delicato momento storico in cui tutti siamo chiamati ad affrontare la crisi epidemiologica». Infine, la società respinge con forza «le censure ascritte all'azienda in punto tutela e sicurezza dei lavoratori, anche con riferimento allo svolgimento dell'attività aziendale nel perdurare dell'emergenza sanitaria. La nostra società, infatti, è stata fra le prime sul territorio nazionale ad elaborare un efficace protocollo regolamentare idoneo a garantire a tutti i dipendenti la massima sicurezza».

