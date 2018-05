«Pugno di ferro anti-furbetti, subito sanzioni ai varchi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL SINDACOUDINE La Udinexit dall'Uti è ancora tutta da costruire. E i tempi non saranno brevissimi. Ma il sindaco Pietro Fontanini la sua linea l'ha dettata in modo chiaro: al Comune di Udine devono tornare subito i vigili, gli informatici e il settore entrate. E, quando la Polizia locale tornerà sotto il cappello di Palazzo D'Aronco, quel referato vuole tenerselo lui. «Perché i vigili rientrino sotto il Comune ci vorrà un mese abbondante. Speriamo di farcela. Anche la Regione ha i suoi tempi e le norme di legge non credo arriveranno...