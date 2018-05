Pubblico impiego, stop dalla Corte

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO STOPTRIESTE Ancora uno stop al sospiratissimo contratto e nuova beffa per gli oltre 13mila dipendenti del Comparto unico regionale del pubblico impiego (regionali e comunali). La Sezione di controllo della Corte dei conti, infatti, ha espresso un giudizio negativo sulla copertura finanziaria degli aumenti retributivi, accusandola di eccessiva genericità. Per il solo 2018 il piatto - affermano i magistrati - piange per oltre un milione di euro.Ciò significa che occorrerà una nuova norma di legge, presumibilmente con il primo treno utile...