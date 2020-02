I PROGETTI

UDINE «La prossima settimana sottoscriveremo un protocollo con la Regione e mi piace dire che il Friuli Venezia Giulia attraverso tutte le amministrazioni che si sono susseguite in maniera trasversale si è sempre fatto carico di questa esigenza». Ad anticiparlo è il presidente della Corte d'Appello di Trieste Oliviero Drigani: «L'intesa prevede un potenziamento della messa a disposizione delle dotazioni organiche che in questo momento sono puro ossigeno oltre che una predisposizione di mezzi e strutture. Abbiamo già avuto circa un anno fa a disposizione una ventina di scanner che sono indispensabili per far andare avanti l'iter processuale». Ancora non sono state quantificate le risorse umane in arrivo, il numero verrà definito nei primi giorni della prossima settimana ma Drigani spera in un «aumento abbastanza significativo su tutto il distretto sia negli uffici giudicanti che requirenti». Tuttavia puntualizza: «Il funzionario regionale che viene qui da noi dà la propria disponibilità in maniera autonoma ed è ovvio che nelle Direzioni regionali si voglia tutelare la propria struttura non regalando i migliori».

PATROCINI GRATUITI

Aumentati in maniera esponenziale i patrocini gratuiti a carico dello Stato: i due terzi riguardano la protezione internazionale. «Ciò implica problemi di gestione -spiega il presidente della Corte d'Appello perché una volta che si ha ammesso il soggetto al patrocinio deve essere liquidato l'avvocato e questo non avviene rapidamente, essendo una spesa dello Stato si è responsabili contabilmente di quello che si liquida controllando step by step cosa è stato fatto, che tipologia di prestazione è stata resa e va stesa la tabella». «In questo momento aggiunge Drigani l'immigrazione è la voce di accesso al patrocinio largamente prevalente e c'è poi una crisi economica in atto che costringe molte persone a chiedere di essere difesi in questo modo». Si tratta di una fascia di popolazione in aumento. «Chi si occupa di immigrazione ha legittimamente un'opportunità di lavoro ma mediamente il numero dei procedimenti civili è diminuito di gran lunga» puntualizza il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trieste Alessandro Cuccagna. Mediamente un patrocinio viene liquidato all'avvocato in un anno e mezzo-due se non di più. Cuccagna ha parlato di «rapporti con la magistratura rispettosi e leali» ma tra le criticità esistenti ha citato «lo smaltimento delle pratiche e l'immobilismo dei concorsi: le risorse sono poche e vanno usate bene».

